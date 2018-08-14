Tek amaçları Ayvalıkgücü Belediyespor’un başarısı
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Tek amaçları ’un başarısı

    Tek amaçları <a href="/index/ayvalikgucu-belediyespor?id=d915885d-3e06-4817-a3c8-ce88595ac1d9" class="" rel="tag">Ayvalıkgücü Belediyespor</a>’un başarısı

    Geçtiğimiz sezon BAL Ligi 9. Grupta mücadele eden ’da yönetim kırmızı-beyazlı takımı yeniden profesyonel lige çıkarabilmek için kenetlendi.

    Bu kapsamda; 'un yıllardır tribünlerde ki en büyük destekçisi olan Ayvalıklı 10'lar Gurubu üyelerinden , , , gibi genç isimler kulübün yeni yönetiminde yer aldı.


    Kırmızı-beyazlı tribünlerde yıllarca takıma karşılıksız destek veren şimdi ise Ayvalıkgücü'nün 3.lige çıkabilmesi için büyük uğraş veren genç yöneticiler , genel kaptan, genel kordinatör, taraftar sorumlusu ve Basın ve Sorumlusu olarak kulüp yönetimde yerlerini aldılar.


    Genel Kaptan İlker Anaz ile Basın ve Sorumlusu Okan Yalkınoğlu yaptıkları ortak açıklamada, "Yıllarca tribünde verdiğimiz desteği şimdi Ayvalıkgücümüzü bir üst lige çıkarmak için tüm enerji ve özverimiz ile çalışıyoruz. Yapılan transferlerle ve yapılan organizasyonlarda yakından ilgilenip tek amacımız Ayvalıkgücü'nün başarısıdır" ifadelerini kullandılar.


    Öte yandan taraftarlar da 3 genç Ayvalıkgücü aşığının kulüp yönetiminde önemli mevkilerde yer almasından memnun olduklarını kaydederek, "Bu gençleri kulüp yararına olan her organizasyonda görebiliyoruz. Bu arkadaşlarımızı bazen Ayvalıkgücü'ne kazanç sağlamak için atkı satarken, bazen afiş asarken, bazen antrenmanda, deplasmanda, kısaca her yerde rahatlıkla görebiliyoruz. genel kurulu bu 3 arkadaşımızı kulüp yönetimine dahil etmekle çok yerinde bir karar almışlardır" ifadelerini kullandılar.

    1. 14.8.2018 15:39
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