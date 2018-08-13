Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor’un, bir süredir gündemde yer alan Saivet ve Doumbia’da son aşamaya geldiği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup olan yeşil-beyazlılarda, transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle orta saha ve hücum mevkii için görüşmelerini sürdüren Bursasporlu idareciler, bir süredir gündemde olan Saivet transferini sonuçlandırmak istiyor.
Aybaba'nın eski öğrencisi
Samet Aybaba'nın Sivasspor'dan eski öğrencisi olan ve bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da bulunan Saivet'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Bursaspor yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu ile bugün son kez görüşme yapacak. Tarafların her konuda anlaşma sağlaması halinde deneyimli oyuncunun bugün Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.
Doumbia transferi de hız kazandı
Öte yandan Saivet gibi yine bir süredir gündemde yer alan Seydou Doumbia için de girişimlerini hızlandıran yeşil-beyazlı idareciler, Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferini de noktalamak istiyor. Doumbia'ya yıllık 1 milyon 600 bin Euro'luk teklif sunduğu öğrenilen Bursaspor yönetiminin deneyimli oyuncuyla bugün son bir kez daha görüşme yapacağı bildirildi.
- 13.8.2018 10:24
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Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya
Toplam 2
Yorum
Helal olsun Tebrikler hepinize. Başarılara devam durmak yok yer şey TÜRKİYEMİZ için
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Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 8
Yorum
Fenerbahce Yaptiklari önemli pas hatalarini kimse görmüyor herhalde,son anda mac neredeyse berabere bitecekti
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Jeremain Lens'ten sakatlık açıklaması
Toplam 5
Yorum
umut gökhana alternatif alınmadı mı dinlensin biraz pepe vida yan yana oynatın bırakın stoper olmayandan stoper yaratmayı nasıl mantıkk bu
Bursaspor, Saivet ve Doumbia transferlerini bitiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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