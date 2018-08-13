Bursaspor, Saivet ve Doumbia transferlerini bitiriyor
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , ve Doumbia transferlerini bitiriyor

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, <a href="/index/saivet?id=1cdebe84-46e0-4c2d-8831-3a0cddfe8c22" class="" rel="tag">Saivet</a> ve Doumbia transferlerini bitiriyor

    çalışmalarını sürdüren ’un, bir süredir gündemde yer alan ve Doumbia’da son aşamaya geldiği öğrenildi.

    'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı 'ye 2-1'lik skorla mağlup olan yeşil-beyazlılarda, çalışmaları sürüyor. Özellikle orta saha ve hücum mevkii için görüşmelerini sürdüren Bursasporlu idareciler, bir süredir gündemde olan transferini sonuçlandırmak istiyor.

    Aybaba'nın eski öğrencisi

    'nın 'dan eski öğrencisi olan ve bonservisi İngiliz ekibi 'da bulunan 'i 1 yıllığına kiralamak isteyen yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu ile bugün son kez görüşme yapacak. Tarafların her konuda anlaşma sağlaması halinde deneyimli oyuncunun bugün Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

    Doumbia transferi de hız kazandı


    Öte yandan Saivet gibi yine bir süredir gündemde yer alan Seydou Doumbia için de girişimlerini hızlandıran yeşil-beyazlı idareciler, Portekiz Ligi takımlarından 'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferini de noktalamak istiyor. Doumbia'ya yıllık 1 milyon 600 bin Euro'luk teklif sunduğu öğrenilen yönetiminin deneyimli oyuncuyla bugün son bir kez daha görüşme yapacağı bildirildi.

    1. 13.8.2018 10:24
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