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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    hayatını kaybetti.

    Battal Durusel hayatını kaybetti.

    Takımı'nın efsane kaptanlarından vefat etti.

    Takımı'nın efsane kaptanlarından vefat etti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımı'mızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

    Basketbol Takımı'nın 1974-1975 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olan Durusel, aktif spor yaşantısını noktaladıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte uzun süre genel menajer olarak görev yapmıştı.




    Kaynak: AA
    1. 8.8.2018 16:46
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