Battal Durusel hayatını kaybetti.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın efsane kaptanlarından Battal Durusel vefat etti.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın efsane kaptanlarından Battal Durusel vefat etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek Basketbol Takımı'mızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Basketbol Takımı'nın 1974-1975 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olan Durusel, aktif spor yaşantısını noktaladıktan sonra siyah-beyazlı kulüpte uzun süre genel menajer olarak görev yapmıştı.
Kaynak: AA
- 8.8.2018 16:46
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Toplam 55
Yorum
gerek yok para vardıda adam mı alınmadı konusmak kolay tabi
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Toplam 2
Yorum
Volkan simdi bonservisim elimde deyince Galatasaraya yeşil ışık yakmışmı oluyor ?
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Çok Potalı Basket
Toplam 17
Yorum
pRo oyun mutiş oynamayı bilmiyorlan :DDDDDDDDDDDDDDD
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