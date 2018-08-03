Talas Futbol Akademisinde final
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    Talas Akademisinde final

    Talas <a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">Futbol</a> Akademisinde final

    Talas Belediyesinin çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için başlattığı 8-15 yaş arası akademisi 2 aylık eğitimlerin ardından sona erdi. Başkanı Dr. , sahada çocuklarla heyecanı yaşayarak bu sporu bırakmamalarını istedi.

    Talas Gücü Belediyespor alt yapı hocalarının eğitmenliğinde gerçekleşen akademisi 150 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. akademisinin kapanışına katılan Başkanı Dr. , yetenekli öğrencilerin alt yapı takımlarında gelecek vaat edeceğinden lisans verilerek seçildiğini söyledi. Başkan Palancıoğlu, " Hocalarımız yetenekli 50 kişiyi takıma seçmiş. Diğer çocuklarımız gelecek yıl tekrar gelsinler. Sizden çok memnunuz. Hocalarınıza, size ve ailelerinize çok teşekkür ediyoruz. Spor centilmenlik, saygı göstermek ve disiplindir. Talas gücünde spora devam etmek isteyenlerden bir söz istiyoruz. Anneyi babayı üzmemek, derslere iyi çalışmak, cep telefonu ve internette az zaman geçirmek. Burada biz sadece değil ahlaklı, disiplinli, kendisini yetiştiren gençler olmanızı istiyoruz. Hepinize iyi tatiller ve başarılar diliyorum."dedi.
    Çocuklarla sahada bir süre futbol oynayan Başkanı Dr. , ailelerle de sohbet ederek dondurma ve çeşitli ikramlarda bulundu.
    1. 3.8.2018 14:40
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