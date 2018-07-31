Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Tam bir spor adamı
Muhsin Ertuğral, Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı, “Futbolu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı
FUTBOLLA ÇOK İLGİLİ
"Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın benimle görüşmesi gurur vericiydi. Kendisi futbol ile çok ilgilendiği için iyi bir futbol ve spor adamı olarak benimle uzun uzun konuştu. Hatta espri yapıp, 'Bu yıl Şampiyon olamadın' demesi ve takip etmesi beni mutlu etti." Güney Afrika'nın popüler isimlerinden olan 58 yaşındaki hoca, "Uzun süredir Türkiye'de bulunmadım. Artık ülkeme dönmek ve bir görev almak beni mutlu eder" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
- 31.7.2018 00:56
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Majid Hosseini Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GERÇEKTEN ANLAMIYORUM ŞU ADAMIN YERİNDE OYNICAK ALT YAPIMIZDA HİÇ OYUNCU YOKMU TERRY PUYOL GİBİ İSSİM YAPMIŞ OYUNCU GETİR FORMA SAT BU NE YA
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
Sabrın sonu var Dursun Özbek yönetimini arar olduk, futboldan anlamayan başkanla bu kadar olur. Yazıklar olsun
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Mustafa Kapı gönderiliyor
Toplam 4
Yorum
saçmalığın daniskası çok mu büyük kaleciymiş ki bu çocuğa 2 altyapı oyuncumuzu veriyoruz. Allah aşkına artık normal iş yapın yahu. Bitirdiniz koca kulübü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Tam bir spor adamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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