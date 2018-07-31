Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Tam bir spor adamı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'a övgü: Tam bir spor adamı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Tam bir spor adamı

    Muhsin Ertuğral, ’a övgüler yağdırdı, “Futbolu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı

    Geçtiğimiz günlerde 'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada Muhsin Ertuğral ile bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan, Güney Afrika'da Ajax Cape Town'ı çalıştıran ve sayısız başarılar elde eten tecrübeli hocayla uzun süre sohbet ederken, "Bu sene şampiyon olamadın" diyerek de takılmıştı. Spora yakınlığıyla bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiği için gurur duyduğunu belirten Ertuğral, yaptıkları görüşmeyle ilgili şu sözleri sarfetti:

    FUTBOLLA ÇOK İLGİLİ
    "Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın benimle görüşmesi gurur vericiydi. Kendisi futbol ile çok ilgilendiği için iyi bir futbol ve spor adamı olarak benimle uzun uzun konuştu. Hatta espri yapıp, 'Bu yıl Şampiyon olamadın' demesi ve takip etmesi beni mutlu etti." Güney Afrika'nın popüler isimlerinden olan 58 yaşındaki hoca, "Uzun süredir Türkiye'de bulunmadım. Artık ülkeme dönmek ve bir görev almak beni mutlu eder" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.
    1. 31.7.2018 00:56
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