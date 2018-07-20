Yasa dışı bahis bitecek – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Yasa dışı bahis bitecek

    Yasa dışı bahis bitecek

    teşkilat Başkanlığı "yasa dışı bahse" büyük darbe vurdu.

    teşkilat Başkanlığı "yasa dışı bahse" büyük darbe vurdu. Teşkilat, sunulan yasa değişikliği sayesinde dağıtılan ikramiye oranını brüt yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkardı. Yetkililer, "Yasa dışı bahisin ülke ekonomisine ciddi zararları var. Buradan elde edilen gelirler de terörün finansmanında kullanılmaktadır. 'Yasa dışı bahis-terör' bağının ülkemize zararı her şeyin ötesindedir" denildi.

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    Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi, "17 Temmuz'daki yasa ile 'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi manada artış göstermektedir. Böylece devletimiz tarafından kararlılıkla yürütülen çalışmaları destekleyici nitelikteki bu en önemli düzenleme doğrultusunda yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir"

    1. 20.7.2018
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