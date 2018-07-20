Yasa dışı bahis bitecek

Spor TOTO teşkilat Başkanlığı "yasa dışı bahse" büyük darbe vurdu. Teşkilat, TBMM sunulan yasa değişikliği sayesinde dağıtılan ikramiye oranını brüt yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkardı. Yetkililer, "Yasa dışı bahisin ülke ekonomisine ciddi zararları var. Buradan elde edilen gelirler de terörün finansmanında kullanılmaktadır. 'Yasa dışı bahis-terör' bağının ülkemize zararı her şeyin ötesindedir" denildi.



SPOR-TOTO HAMLESİ

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi, "17 Temmuz'daki yasa ile Spor Toto'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi manada artış göstermektedir. Böylece devletimiz tarafından kararlılıkla yürütülen çalışmaları destekleyici nitelikteki bu en önemli düzenleme doğrultusunda yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir"