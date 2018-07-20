Derebeyleri Taraftarlar Derneği geçtiğimiz haftalarda olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirmişti. Eski başkan Murat Soysal'ın görev almadığı genel kurulda başkanlığa Şabi Burak Doğan seçilmişti.



Şabi Burak Doğan başkanlığındaki Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nde görev dağılımı gerçekleştirildi. Görev dağılımı şöyle oluştu:

Şabi Burak Doğan-Başkan, Ahmet Türkoğlu-İkinci Başkan, Murat Avcu-Genel Sekreter, Mehmet Bay-Sekreter Yardımcısı, Muhammet Öz-Sayman, Erhan Gönüllüoğlu, Gökhan Kolukısa ve Burhan Özden-Denetim Kurulu, Burhan Dinç ve Harun Günay-Üye.