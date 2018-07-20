Derebeyleri'nde yönetim görev dağılımını yaptı
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Derebeyleri'nde yönetim görev dağılımını yaptı

    Derebeyleri'nde yönetim görev dağılımını yaptı

    Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nde yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi.

    Derebeyleri Taraftarlar Derneği geçtiğimiz haftalarda olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirmişti. Eski başkan Murat Soysal'ın görev almadığı genel kurulda başkanlığa seçilmişti.


    Şabi Burak Doğan başkanlığındaki Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nde görev dağılımı gerçekleştirildi. Görev dağılımı şöyle oluştu:
    Şabi Burak Doğan-Başkan, Ahmet Türkoğlu-İkinci Başkan, Murat Avcu-Genel Sekreter, Mehmet Bay-Sekreter Yardımcısı, Muhammet Öz-Sayman, Erhan Gönüllüoğlu, Gökhan Kolukısa ve Burhan Özden-Denetim Kurulu, Burhan Dinç ve Harun Günay-Üye.

    1. 20.7.2018 15:39
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