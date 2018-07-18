Fethiyespor'da Halil İbrahim Pekşen tamam
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Konyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen'i transfer etti.
Başkan Mustafa Ferizcan ve Başkan Yardımcısı Özkan Torunoğulları yapılan görüşmede 25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı ve Halil İbrahim, Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Havza Belediyespor altyapısında futbola başlayan deneyimli futbolcu, Samsunspor, Eyüpspor, Turgutluspor, Büyükçekmece Tepecik ve son olarak Elazığspor'da oynadı.
- 18.7.2018 14:30
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Comolli'den transfer açıklaması! 100 futbolcu ile görüşüyoruz
Toplam 3
Yorum
mehmetcik sadece bas dost alınması gerekir.isla,dirar satılıp o ücretler bas dosta ödenir. bas dost bedavaya gelmiş olur.çünkü isla ve dirar fos
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Fener gençleri garantiye aldı
Toplam 3
Yorum
Tamam Genç oyunculara yazık oluyor fenerbahçeye giden perişan oldu.
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Mandzukic’te yeni rakip var
Toplam 3
Yorum
Husnu Sonmacta manzukic bir gol atti ama mac izlenirse pek okadarda ahim sahim deyildi onun yaptigini negredoda yapar besiktas takim halindoynarsa
Fethiyespor'da Halil İbrahim Pekşen tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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