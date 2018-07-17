Şampiyon takım, Başkan Tekintaş’ı ziyaret etti

Altınordu Belediyespor Futbol Takımı, gösterdiği performansla A Takım'ın yanında tüm yaş gruplarına her kategoride elde ettiği başarılarla göz dolduruyor. Bu kapsamda son olarak Ordu U-12 Lig'inde mücadele eden Altınordu Belediyespor, başarılı geçen sezonun ardından finalde karşılaştığı rakibi Galataspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Gösterdiği başarılı performans ile Ordu U-12 Lig'inde şampiyon olan Altınordu Belediyespor'un minik futbolcuları, şampiyonluk kupası ile birlikte Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'ı makamında ziyaret etti. Altınordu Belediyespor antrenörü Mutlu Demir öncülüğünde gerçekleşen ziyarette Başkan Tekintaş, tüm futbolcuları tek tek tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.



Engin Tekintaş: "Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz"



Takımın şampiyonluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gençleri geleceğe hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ifade eden Başkan Tekintaş, "Altınordu Belediyespor U-12 takımımız sezonu şampiyon olarak bitirdi. Şampiyonlukta emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Çocuklarımız hem iyi bir birey hem de iyi bir futbolcu olarak yetişecekler. Yaşanan bu şampiyonluk Altınordu Belediyespor tarihimize altın harflerle yazılmış bir başarı olarak geçecek. İnşallah bundan sonraki süreçte hem yurt içi hem de yurt dışı turnuvalarda boy gösterecek olan sporcularımız kendilerini geleceğe hazırlamaya devam edecekler. Bizde bu gurur veren yolda takımlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Çocuklarını bize emanet eden ailelere ve bu güveni şampiyon olarak tamamlayan çocuklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



Mutlu Demir: "Desteği emeğe dönüştürüyoruz"



Şampiyonluğu değerlendiren Altınordu Belediyespor Antrenörü Mutlu Demir ise geride kalan sezonda çok önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Desteklerinden dolayı Başkan Tekintaş'a teşekkür eden Demir, "Bu yıl hem 12 hem de 13 liginde şampiyonluk yaşadık. Bunların yanı sıra çok önemli gördüğümüz Fransa'da yaşanan şampiyonluk. Tüm bunları yaparken Altınordu Belediye Başkanımız Engin Tekintaş'ın bize vermiş olduğu destekler çok önemli. Biz onların bize verdiği desteği emeğe çevirerek çocuklarımızı hem ahlaken hem de sportif anlamda gelişmelerini takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bütün turnuvalarda başarılı olma sözü veren sporcular, her geçen gün daha iyi olmak için da çok çalışacaklarını belirttiler. Altınordu Belediyespor, son olarak U-12 takımının yaşadığı şampiyonlukla birlikte 2017-2018 sezonunda A Takım ile Amatör Lig şampiyonluğu, U-12 ve U-13 liglerinde şampiyonluğa ve aynı zamanda U-13 takımı ile de Fransa'da düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşmış oldu.