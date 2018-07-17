Nejat İşler, Gümüşlükspor'a Asbaşkan oldu
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    , Gümüşlükspor'a Asbaşkan oldu

    Nejat İşler, Gümüşlükspor'a Asbaşkan oldu

    'da yaşayan Ünlü oyuncu , Gümüşlükspor takımının Asbaşkanı oldu. İşler, geçtiğimiz yıl Gümüşlükspor'daki Başkanlık görevinden istifa etmişti.

    Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşlükspor'da geçen yıl başkanlık görevinden ayrılan ünlü oyuncu , bu yıl takımının başına Asbaşkan olarak geri döndü. İşler ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Belediye Başkanı 'u makamında ziyaret etti.
    Gümüşlükspor yöneticileri Başkan Mehmet Kocadon'a çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, 2018-2019 sezonunda Gümüşlükspor'u hedeflenen yere getirmek istediklerini ifade ettiler. Gümüşlükspor Yönetimi Kurulu Başkanı Ahmet Faik Karakaya ve Asbaşkan Nejat İşler spora destek veren Mehmet Kocadon'a teşekkür ederek, Gümüşlükspor sevdalılarını takımlarına desteğe davet etti.
    'nun sosyal medya hesabında "Nerede Kalmıştık?" başlığı ile yayınlanan açıklamayı okuyan Başkan Mehmet Kocadon "Gençlerimizin spor yapmasına olanak sağlamak için yaptığınız çalışmalardan dolayı canı yürekten kutluyorum. Bu hedeflerinizi yerine getirmeniz konusunda üzerime düşen görev neyse yerine getirmeye hazırım. Gümüşlükspor'a yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.
    Gümüşlükspor'un yeni yönetimde ayrıca Hüsnü Kırık Genel Sekreter ve Ateş Şendil de Şube Sorumlusu olarak görev aldı.
    1. 17.7.2018 12:42
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