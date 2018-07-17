Nejat İşler, Gümüşlükspor'a Asbaşkan oldu
Bodrum'da yaşayan Ünlü oyuncu Nejat İşler, Gümüşlükspor futbol takımının Asbaşkanı oldu. İşler, geçtiğimiz yıl Gümüşlükspor'daki Başkanlık görevinden istifa etmişti.
Gümüşlükspor yöneticileri Başkan Mehmet Kocadon'a çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, 2018-2019 sezonunda Gümüşlükspor'u hedeflenen yere getirmek istediklerini ifade ettiler. Gümüşlükspor Yönetimi Kurulu Başkanı Ahmet Faik Karakaya ve Asbaşkan Nejat İşler spora destek veren Mehmet Kocadon'a teşekkür ederek, Gümüşlükspor sevdalılarını takımlarına desteğe davet etti.
Gümüşlükspor Yönetim Kurulu'nun sosyal medya hesabında "Nerede Kalmıştık?" başlığı ile yayınlanan açıklamayı okuyan Başkan Mehmet Kocadon "Gençlerimizin spor yapmasına olanak sağlamak için yaptığınız çalışmalardan dolayı canı yürekten kutluyorum. Bu hedeflerinizi yerine getirmeniz konusunda üzerime düşen görev neyse yerine getirmeye hazırım. Gümüşlükspor'a yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.
Gümüşlükspor'un yeni yönetimde ayrıca Hüsnü Kırık Genel Sekreter ve Ateş Şendil de Şube Sorumlusu olarak görev aldı.
- 17.7.2018 12:42
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
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celal yanı dıyorklı bu sene 2.lıkte beklemeyın bızden bır sey olmaz ah azız dersınız
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Ali koc fenerbahceyi kocun bir fabrikası zannedenler olmadigini fenere zarar vererek anlayacaklar
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Cocu: "PSV'deki modeli uygulayacağız"
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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