Başkan Savaş'tan Hatayspor’a destek çağrısı
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Başkan Savaş'tan Hatayspor’a destek çağrısı

    Başkan Savaş'tan Hatayspor’a destek çağrısı

    Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, taraftarlardan destek istedi.

    Başkan Savaş, Passolige olan ilginin az olmasından dolayı yaptığı açıklamada, Hataysporlu taraftarlara çağrıda bulundu. Hataylıları Passolig almaya davet eden Savaş, "Tribünde Hatayspor'umuzu desteklemek için tüm hemşehrilerimi passolig.com.tr adresinden Passolig almaya davet ediyorum. Haydi Hatay, takımımıza destek olalım" dedi.
    1. 17.7.2018 16:22
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