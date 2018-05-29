En çok kazanan Ali Palabıyık
Hakemlerin ne kadar para kazandıkları açıklandı.
Açıklanan rakamlara göre TFF hakemlere toplam 7.8 milyon TL ödeme gerçekleştirdi. En çok parayı 425 bin TL'yle Ali Palabıyık kazandı. Palabıyık'ı ise 418 bin 300 TL'lik kazancıyla Fırat Aydınus izledi.
İşte en çok kazanan 10 hakem:
Ali Palabıyık: ....425 bin TL
Fırat Aydınus: ......418 bin 300 TL
Mete Kalkavan: ...408 bin 300 TL
Bülent Yıldırım: ....408 bin 300 TL
Halis Özkahya:.....398 bin 300 TL
Hüseyin Göçek: ....397 bin 600 TL
Ümit Öztürk: .......395 bin 300 TL
H. Umut Meler: ....394 bin TL
Cüneyt Çakır: ....375 bin TL
Y. Kemal Uğurlu: ..374 bin 500 TL
İşte en çok kazanan 10 hakem:
Ali Palabıyık: ....425 bin TL
Fırat Aydınus: ......418 bin 300 TL
Mete Kalkavan: ...408 bin 300 TL
Bülent Yıldırım: ....408 bin 300 TL
Halis Özkahya:.....398 bin 300 TL
Hüseyin Göçek: ....397 bin 600 TL
Ümit Öztürk: .......395 bin 300 TL
H. Umut Meler: ....394 bin TL
Cüneyt Çakır: ....375 bin TL
Y. Kemal Uğurlu: ..374 bin 500 TL
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
En çok kazanan Ali Palabıyık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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