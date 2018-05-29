En çok kazanan Ali Palabıyık – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    En çok kazanan

    En çok kazanan Ali Palabıyık

    Hakemlerin ne kadar para kazandıkları açıklandı.

    Açıklanan rakamlara göre hakemlere toplam 7.8 milyon ödeme gerçekleştirdi. En çok parayı 425 bin TL'yle kazandı. Palabıyık'ı ise 418 bin 300 TL'lik kazancıyla izledi.

    İşte en çok kazanan 10 hakem:

    Ali Palabıyık: ....425 bin TL
    Fırat Aydınus: ......418 bin 300 TL
    : ...408 bin 300 TL
    : ....408 bin 300 TL
    :.....398 bin 300 TL
    : ....397 bin 600 TL
    Ümit Öztürk: .......395 bin 300 TL
    H. Umut Meler: ....394 bin TL
    : ....375 bin TL
    Y. Kemal Uğurlu: ..374 bin 500 TL
    1. 29.5.2018
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