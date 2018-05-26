2018 Dünya Kupası hazırlık maçları A Spor'da! – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    2018 hazırlık maçları A 'da!

    2018 Dünya Kupası hazırlık maçları A Spor'da!

    2018 'na yaklaşılırken, ülkelerin hazırlık maçları A 'da yayınlanacak

    için geri sayım devam ederken takımların son hazırlık maçları A 'da yayınlanacak.

    İşte heyecan dolu 3 süper karşılaşma:

    28 Mayıs Pazartesi saat 22'de Griezmann, Kante, Pogba ve Mbappe'li , İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı.

    2 Haziran Cumartesi saat 19'da ve İlkay Gündoğanlı Almanya, önünde…

    Ve 6 Haziran Çarşamba saat 21.45'te Hazard, Dembele ve Lukaku'lu , Mohammed Salahlı karşısında...

    1. 26.5.2018 17:52
    2. Güncelleme: 26.5.2018 18:59
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