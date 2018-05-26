2018 Dünya Kupası hazırlık maçları A Spor'da!
Rusya 2018 Dünya Kupası'na yaklaşılırken, ülkelerin hazırlık maçları A Spor'da yayınlanacak
Dünya Kupası için geri sayım devam ederken takımların son hazırlık maçları A Spor'da yayınlanacak.
İşte heyecan dolu 3 süper karşılaşma:
28 Mayıs Pazartesi saat 22'de Griezmann, Kante, Pogba ve Mbappe'li Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı.
2 Haziran Cumartesi saat 19'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğanlı Almanya, Avusturya önünde…
Ve 6 Haziran Çarşamba saat 21.45'te Hazard, Dembele ve Lukaku'lu Belçika, Mohammed Salahlı Mısır karşısında...
- 26.5.2018 17:52
- Güncelleme: 26.5.2018 18:59
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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