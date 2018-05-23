2018 Dünya Kupası'nı yönetecek Panamalı FIFA hakemi: Gabriel Victoria – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    2018 'nı yönetecek Panamalı hakemi:

    2018 Dünya Kupası'nı yönetecek Panamalı FIFA hakemi: Gabriel Victoria

    Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacak Panamalı hakem Gabriel Victoria'nın çöpçülük yaptığı ortaya çıktı!

    PANAMALI İLK HAKEM
    Dünyanın her yerinde hakemlerin hakemlik mesleğiyle birlikte başka işlerle de uğuraştığını biliyoruz fakat ülkesi Panama'yı ilk kez Dünya Kupası'nda temsil etme başarısı gösteren yardımcı hakem Gabriel Victoria'nın hikayesi diğerlerinden biraz farklı.

    1. 23.5.2018 14:05
    2. Güncelleme: 23.5.2018 15:02
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