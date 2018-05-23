2018 Dünya Kupası'nı yönetecek Panamalı FIFA hakemi: Gabriel Victoria

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacak Panamalı hakem Gabriel Victoria'nın çöpçülük yaptığı ortaya çıktı!



PANAMALI İLK HAKEM

Dünyanın her yerinde hakemlerin hakemlik mesleğiyle birlikte başka işlerle de uğuraştığını biliyoruz fakat ülkesi Panama'yı ilk kez Dünya Kupası'nda temsil etme başarısı gösteren yardımcı hakem Gabriel Victoria'nın hikayesi diğerlerinden biraz farklı.