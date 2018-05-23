2018 Dünya Kupası'nı yönetecek Panamalı FIFA hakemi: Gabriel Victoria
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacak Panamalı hakem Gabriel Victoria'nın çöpçülük yaptığı ortaya çıktı!
PANAMALI İLK HAKEM
Dünyanın her yerinde hakemlerin hakemlik mesleğiyle birlikte başka işlerle de uğuraştığını biliyoruz fakat ülkesi Panama'yı ilk kez Dünya Kupası'nda temsil etme başarısı gösteren yardımcı hakem Gabriel Victoria'nın hikayesi diğerlerinden biraz farklı.
- 23.5.2018 14:05
- Güncelleme: 23.5.2018 15:02
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
2018 Dünya Kupası'nı yönetecek Panamalı FIFA hakemi: Gabriel Victoria haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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