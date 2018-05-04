Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan: "Başkanlar ehliyetsiz!" – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan: "Başkanlar ehliyetsiz!"

    Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan: "Başkanlar ehliyetsiz!"

    Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, ekonomi forumunda çarpıcı tespitlerde bulundu, “Kulüpler başarısız yönetiliyor. İşi bilenler yarışa giremiyor” diye konuştu.

    Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, önemli tespitlerde bulundu. Sözlerine sponsorluklarla ilgili başlayan Uzundurukan, "Markaları ölümsüzleştiren gazetelerdir. Kulüplere sponsor olup, gazetelere sırt çevirmek anlamsızdır. Geçmişe dönük tüm haberlere 40 yılda geçse yazılı basından ulaşabilirsiniz. Sponsorlar daha duyarlı olmalı. Aksi halde yeni sezonda futbolcuların formalarındaki sponsorları kapatmayı düşünüyoruz" dedi. Uzundurukan, sözlerine şöyle devam etti: "1 liralık oyuncuya 10 lira verildi. Kasetten izleyerek yapıldı. Bir gecede transfer edilen oyuncular var. Başkanlar ehliyetsiz... Kulüpler başarısız yönetiliyor. İşi bilen isimler yarışın içine giremiyor. G.Saray, ve F.Bahçe gibi kulüpler 3-5 adamla dönüyor. Türk futbolu mali açıdan bataklığa gidiyor. '3 cephede savaşıyoruz' diyerek sürekli transfer isteyen teknik direktörlere dikkat edilmeli. Gelirler TL olmasına rağmen neden futbolculara, özellikle yerlilere euro ödenir."
    1. 4.5.2018
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