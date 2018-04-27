İniesta Barcelona'dan ayrılıyor! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    İniesta 'dan ayrılıyor!

    İniesta <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'dan ayrılıyor!

    'nın tecrübeli yıldızı , altyapıdan itibaren 18 yıl formasını giydiği Katalan devine veda etmeye hazırlanıyor.

    'nın tecrübeli yıldızı , altyapıdan itibaren 18 yıl formasını giydiği Katalan devine veda etmeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberde, bugün basın toplantısı düzenleyecek 34 yaşındaki yıldızın ayrılığı açıklayacağı belirtildi. 'den aldığı astronomik bir teklifi kabul eden İspanyol oyuncunun, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
    1. 27.4.2018
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