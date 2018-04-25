UEFA'dan Panathinaikos'a şok ceza! – Fotomaç – 25 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'dan Panathinaikos'a şok ceza!

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan Panathinaikos'a şok ceza!

    , kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Panathinaikos'a Avrupa'dan 3 yıl men cezası verdi.

    'dan yapılan açıklamada, kurallarını yerine getirmeyen Panathinaikos'un Avrupa kupalarından 3 yıllığına men edildiği belirtildi.

    1 Mart'a kadar süre verilen Pana'nın istenilen kriterleri yerine getirmediği ifade edildi.

    1. 24.4.2018 22:38
    2. Güncelleme: 25.4.2018 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan Panathinaikos'a şok ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN