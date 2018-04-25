UEFA'dan Panathinaikos'a şok ceza!
UEFA, Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmediği gerekçesiyle Panathinaikos'a Avrupa'dan 3 yıl men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmeyen Panathinaikos'un Avrupa kupalarından 3 yıllığına men edildiği belirtildi.
1 Mart'a kadar süre verilen Pana'nın istenilen kriterleri yerine getirmediği ifade edildi.
- 24.4.2018 22:38
- Güncelleme: 25.4.2018 02:05
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