Aynı kaderi paylaştılar
Haftasonu oynanan maçlarda Başakşehirli futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Konyasporlu Samuel Eto'o eski takımının taraftarlarından tepki gören futbolcular oldu.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:00
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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Janssen Antalya’yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAMZA HAMZOGLU GS MAÇINDAN ÖNCE MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ 3-0 YENİLDİ. FENER OLARAK 5-0 YENMELİYİZ MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİLMİŞMİŞ
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Belki haddimiz deyil fakat besiktas oguzhani avrupadan otuziki milyonada alamaz niye satilmaliki boylegenc oyuncuya ihtiyac varken
Aynı kaderi paylaştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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