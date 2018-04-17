Aynı kaderi paylaştılar – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Aynı kaderi paylaştılar

    Aynı kaderi paylaştılar

    Haftasonu oynanan maçlarda Başakşehirli futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Konyasporlu Samuel Eto'o eski takımının taraftarlarından tepki gören futbolcular oldu.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:00
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