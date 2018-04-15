Çakır, Floransa yolcusu – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Çakır, yolcusu

    Çakır, Floransa yolcusu
    ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Hakem Semineri'ne katılacak. 16-20 Nisan'da 'da yapılacak seminerde VAR sistemi ile ilgili teorik ve pratik eğitimler verilecek.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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