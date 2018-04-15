Çakır, Floransa yolcusu
Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Dünya Kupası Hakem Semineri'ne katılacak. 16-20 Nisan'da Floransa'da yapılacak seminerde VAR sistemi ile ilgili teorik ve pratik eğitimler verilecek.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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