Dortmund'dan Benzema’ya servet – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Dortmund'dan Benzema’ya servet

    Dortmund'dan Benzema’ya servet

    gelecek sezon 'in karşısına dikilmek için kesenin ağzını açtı.

    gelecek sezon 'in karşısına dikilmek için kesenin ağzını açtı. Don Balon'un haberine göre sarısiyahlı kulüp 'in forveti Karim Benzema için İspanyol kulübüne 60 milyon euro önerecek. Real'in seneye Bayern'den Lewandowski'yi alacağı konuşuluyor.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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