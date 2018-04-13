Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Geleceği belli oldu! ve peşindeydi!

    Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!

    Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Arjen Robben'in geleceğiyle ilgili karar verildi.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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