PSG Thomas Tuchel ile anlaştı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ile anlaştı

    'nin, en son Dortmund'u çalıştıran 'le 2 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı.

    Ligi'nde şampiyonluk için geri sayıma geçen 'de flaş gelişme. Şampiyonlar Ligi'nde R.Madrid'e elenen Fransız ekibinin teknik direktör Emery ile sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi. PSG'nin, en son Dortmund'u çalıştıran 'le 2 yıllık anlaşma sağladığı açıklandı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:49
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