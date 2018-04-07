Bayern Münih Bundesliga'da üstüste 6. kez şampiyon!
Almanya Ligi'nde geçen hafta Borussia Dortmund'u 6-0'la hezimete uğratan Bayern Münih, 29. hafta maçında Augsburg'u deplasmanda 3-1 yendi; bitime 5 hafta kala üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenen Bayern Münih, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında WWK Arena'da Augsburg ile karşılaştı.
Mücadelenin 18. dakikasında Niklas Süle'nin kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
32. dakikada Corentin Tolisso ile beraberliği yakalayan Bayern Münih'e farkı getiren golleri 38. dakikada James Rodriguez, 62. dakikada Arjen Robben ve 87. dakikada Sandro Wagner kaydetti.
Ligde puanını 72'ye çıkaran Bayern Münih, bitime 5 hafta kala üst üste 6'ncı, toplamda ise 28'inci şampiyonluğunu garantiledi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:03
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"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi bütçesini belirledi
Toplam 2
Yorum
Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
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İngiliz medyası Fellaini'nin yeni takımını açıkladı! Bjk ve Gs peşindeydi..
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
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