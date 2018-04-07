Bayern Münih Bundesliga'da üstüste 6. kez şampiyon! – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Bundesliga'da üstüste 6. kez şampiyon!

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a> Bundesliga'da üstüste 6. kez şampiyon!

    'nde geçen hafta 'u 6-0'la hezimete uğratan , 29. hafta maçında Augsburg'u deplasmanda 3-1 yendi; bitime 5 hafta kala üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti.

    Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenen , bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
    Lider , Bundesliga'nın 29. haftasında WWK Arena'da Augsburg ile karşılaştı.
    Mücadelenin 18. dakikasında Niklas Süle'nin kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

    32. dakikada Corentin Tolisso ile beraberliği yakalayan Bayern Münih'e farkı getiren golleri 38. dakikada James Rodriguez, 62. dakikada Arjen Robben ve 87. dakikada Sandro Wagner kaydetti.

    Ligde puanını 72'ye çıkaran Bayern Münih, bitime 5 hafta kala üst üste 6'ncı, toplamda ise 28'inci şampiyonluğunu garantiledi.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:03
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