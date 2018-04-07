Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Augsburg'u 4-1 yenen Bayern Münih, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında WWK Arena'da Augsburg ile karşılaştı.

Mücadelenin 18. dakikasında Niklas Süle'nin kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

32. dakikada Corentin Tolisso ile beraberliği yakalayan Bayern Münih'e farkı getiren golleri 38. dakikada James Rodriguez, 62. dakikada Arjen Robben ve 87. dakikada Sandro Wagner kaydetti.

Ligde puanını 72'ye çıkaran Bayern Münih, bitime 5 hafta kala üst üste 6'ncı, toplamda ise 28'inci şampiyonluğunu garantiledi.