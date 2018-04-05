Yok artık Ronaldo
CR7’nin Juventus’a 2.38’e ulaşıp attığı röveşata golü önceki geceden bu yana en çok konuşulan olay oldu. Real Madrid’in yıldızı, birçok rekoru da kırmayı başardı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında önceki gün Juventus'u 3-0 mağlup eden Real Madrid'de öne çıkan isim tartışmasız Cristiano Ronaldo'ydu. İspanyol ekibinin yıldızı, iki kez rakip fileleri havalandırırken, attığı röveşata golü dünyanın en çok konuştuğu olaylardan biriydi. CR7, 2.38 metreye kadar ulaştığı röveşata ile Juve'nin efsane kalecisi Buffon'u avladı, dünya futbolunun yine 1 numaralı gündem maddesi oldu.
REKORLARIN ADAMI
Juventus maçındaki performansıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 119'a çıkaran Ronaldo, Barcelona'nın yıldızı Messi'ye fark attı. Devler Ligi'nde en çok gol atan futbolcu olan 33 yaşındaki Ronaldo'nun ardından Messi 100 golle ikinci sırada bulunuyor. Bu arada CR7, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynadığı 10 maçta da gol sevinci yaşayan ilk futbolcu unvanını de eline geçirdi.
NE DE OLSA CR7
Juventus'a attığı röveşata golüde 2.38 metre yüksekliğe kadar ulaşan Cristiano Ronaldo, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında iki gündür ilk sırada yer alıyor.
Kariyerimin hareketi!
Kaeiyerindeki ilk röveşata golünü attığını söyleyen Ronaldo, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol oldu. Muhtemelen kariyerimin en güzel golü. Kazandığımız için de çok mutluyum."
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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