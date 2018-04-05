Yok artık Ronaldo

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında önceki gün Juventus'u 3-0 mağlup eden Real Madrid'de öne çıkan isim tartışmasız Cristiano Ronaldo'ydu. İspanyol ekibinin yıldızı, iki kez rakip fileleri havalandırırken, attığı röveşata golü dünyanın en çok konuştuğu olaylardan biriydi. CR7, 2.38 metreye kadar ulaştığı röveşata ile Juve'nin efsane kalecisi Buffon'u avladı, dünya futbolunun yine 1 numaralı gündem maddesi oldu.

REKORLARIN ADAMI

Juventus maçındaki performansıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 119'a çıkaran Ronaldo, Barcelona'nın yıldızı Messi'ye fark attı. Devler Ligi'nde en çok gol atan futbolcu olan 33 yaşındaki Ronaldo'nun ardından Messi 100 golle ikinci sırada bulunuyor. Bu arada CR7, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynadığı 10 maçta da gol sevinci yaşayan ilk futbolcu unvanını de eline geçirdi.



NE DE OLSA CR7

Juventus'a attığı röveşata golüde 2.38 metre yüksekliğe kadar ulaşan Cristiano Ronaldo, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında iki gündür ilk sırada yer alıyor.

Kariyerimin hareketi!

Kaeiyerindeki ilk röveşata golünü attığını söyleyen Ronaldo, mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol oldu. Muhtemelen kariyerimin en güzel golü. Kazandığımız için de çok mutluyum."