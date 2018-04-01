Aubameyang Premier Lig'e ısınıyor

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Stoke City'yi 3-0 yendi

Ligin 32. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Stoke City'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada penaltıdan, 86. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 89. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette kaydetti.

Ev sahibi takımda 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, Arsenal'in kazandığı ilk penaltıda faule maruz kalan isim oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, bir maç eksiğiyle 51 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı. Stoke City ise 27 puanla 19'unculukta kaldı.