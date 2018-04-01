Aubameyang Premier Lig'e ısınıyor
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal konuk ettiği Stoke City'yi 3-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Stoke City'yi 3-0 yendi
Ligin 32. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Stoke City'yi ağırladı.
İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada penaltıdan, 86. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 89. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette kaydetti.
Ev sahibi takımda 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, Arsenal'in kazandığı ilk penaltıda faule maruz kalan isim oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, bir maç eksiğiyle 51 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı. Stoke City ise 27 puanla 19'unculukta kaldı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:41
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
Aubameyang Premier Lig'e ısınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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