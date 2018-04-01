Aubameyang Premier Lig'e ısınıyor – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Aubameyang Premier Lig'e ısınıyor

    Aubameyang Premier Lig'e ısınıyor

    'in 32. haftasında konuk ettiği 'yi 3-0 mağlup etti

    'de , sahasında 'yi 3-0 yendi

    Ligin 32. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Stoke City'yi ağırladı.

    İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada penaltıdan, 86. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 89. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette kaydetti.

    Ev sahibi takımda 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu , Arsenal'in kazandığı ilk penaltıda faule maruz kalan isim oldu.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, bir maç eksiğiyle 51 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı. Stoke City ise 27 puanla 19'unculukta kaldı.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:41
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