Atletico Madrid zirveye yaklaştı
La Liga'nın 30. haftasında Deportivo La Coruna'yı ağırlayan Atletico Madrid, 3 puanı tek golle alırken, lider Barcelona ile puan farkını 9'a indirdi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. hafta maçında Atletico Madrid konuk ettiği Deportivo La Coruna'yı 1-0 yendi.
Başkent Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta Atletico Madrid 34. dakikada penaltıdan Kevin Gameiro'nun attığı golle Deportivo La Coruna'yı 1-0 mağlup etti.
Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak 76 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla ikinci sıradaki Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak lider konumda bulunan Barcelona ile farkı 9'a indirdi. Kötü günler geçiren Deportivo La Coruna ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:10
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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