Atletico Madrid zirveye yaklaştı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. hafta maçında Atletico Madrid konuk ettiği Deportivo La Coruna'yı 1-0 yendi.

Başkent Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta Atletico Madrid 34. dakikada penaltıdan Kevin Gameiro'nun attığı golle Deportivo La Coruna'yı 1-0 mağlup etti.

Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak 76 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak lider konumda bulunan Barcelona ile farkı 9'a indirdi. Kötü günler geçiren Deportivo La Coruna ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.