Atletico Madrid zirveye yaklaştı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    zirveye yaklaştı

    Atletico Madrid zirveye yaklaştı

    'nın 30. haftasında 'yı ağırlayan , 3 puanı tek golle alırken, lider ile puan farkını 9'a indirdi

    'nin () 30. hafta maçında konuk ettiği 'yı 1-0 yendi.

    Başkent Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçta Atletico Madrid 34. dakikada penaltıdan Kevin Gameiro'nun attığı golle Deportivo La Coruna'yı 1-0 mağlup etti.

    Deportivo La Coruna'da milli futbolcu Emre Çolak 76 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla ikinci sıradaki Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak lider konumda bulunan ile farkı 9'a indirdi. Kötü günler geçiren Deportivo La Coruna ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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