Kulüplerin bekledikleri müjdeli haber geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün onayladığı yeni yasaya göre; sporculara ödenen gelir vergisi tutarları amatör şubelerde kullanılmak üzere kulüplere geri verilecek
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:24
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 5
Yorum
ercisli he çok oynattın bide karaya veriyorsun işin gücün futbolcu yemek
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Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor!
Toplam 3
Yorum
Fenerli 20 yıl önce kimin kaç şampiyonluğu vardı? 20 yılda kimler kaç defa şampiyon oldu buna cevap ver? senin tek amacın Galatasaray mı ?
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 5
Yorum
alik elmas ekici valbuena guilano gibi oyuncuları serbest oynatacaksın.bırak kendisi kursun oyununu bak nasıl maç kazanılıyor.elması oynatmalı
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