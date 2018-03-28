Kulüplerin bekledikleri müjdeli haber geldi! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Kulüplerin bekledikleri müjdeli haber geldi!

    Kulüplerin bekledikleri müjdeli haber geldi!

    ’ın dün onayladığı yeni yasaya göre; sporculara ödenen gelir vergisi tutarları amatör şubelerde kullanılmak üzere kulüplere geri verilecek

    Özellikle birçok branşta sporcusu olan büyük kulüplerin beklediği yasa, dün itibariyle yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı , 7103 sayılı " Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı. Kanunla, Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarları, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarlar amatör sporcuların ücretlerinde kullanılacak. Bu sayede başta basketbol ve voleybol olmak üzere birçok branşta yaptıkları harcamalarla bütçe açığı veren kulüplerin maddi olarak rahatlaması öngörülüyor. Aynı zamanda kulüplerin olimpik sporlara da daha fazla yatırım yapması hedefleniyor.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:24
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