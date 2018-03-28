Alex, tekrar Türkiye'ye geliyor! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Alex, tekrar 'ye geliyor!

    Alex, tekrar <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'ye geliyor!

    'nin unutulmaz futbolcularından Brezilyalı , Altınordu tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen Kupası'nın açılış maçında başlama vuruşunu yapacak.

    Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Petrol Ofisi'nin, Altınordu ile "yol arkadaşlığı" kapsamındaki desteğiyle 'ye gelecek 'nın bu yıl 5'incisi düzenlenecek 12 Yaş Altı Kupası'nın 6 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreninde başlama vuruşunu yapacağı belirtildi.

    Bu yıl 21 ülkeden 56 takımın katılacağı turnuvada, 10'u ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları da 'yi temsil edecek.

    Öte yandan, 'nın basın toplantısının 'nın da katılımıyla 3 Nisan Salı günü Çırağan Sarayı'nda yapılacağı kaydedildi.


    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:17
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