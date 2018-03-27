İtalyan medyasına konuştu! Hayali, idolu, Cengiz... – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    İtalyan medyasına konuştu! Hayali, idolu, Cengiz...

    İtalyan medyasına konuştu! Hayali, idolu, Cengiz...

    İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, bugünkü sayısında Emre Belözoğlu röportajına yer verdi.

    İnter'in eski oyuncusu hakkında gazetede şu ifadelere yer verildi.

    Kulübü için o kadar parlak bir dönem olmasa bile, onun harika tekniği her zaman Inter hayranlarının kalbinde kaldı. Emre Belözoğlu, 37 yaşında ama hala genç bir oğlanın ruhuyla ülkesinde oynamaya devam ediyor...

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:34
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