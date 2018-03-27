İtalyan medyasına konuştu! Hayali, idolu, Cengiz...

İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, bugünkü sayısında Emre Belözoğlu röportajına yer verdi.

İnter'in eski oyuncusu hakkında gazetede şu ifadelere yer verildi.

Kulübü için o kadar parlak bir dönem olmasa bile, onun harika tekniği her zaman Inter hayranlarının kalbinde kaldı. Emre Belözoğlu, 37 yaşında ama hala genç bir oğlanın ruhuyla ülkesinde oynamaya devam ediyor...