İtalyan medyasına konuştu! Hayali, idolu, Cengiz...
İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport, bugünkü sayısında Emre Belözoğlu röportajına yer verdi.
İnter'in eski oyuncusu hakkında gazetede şu ifadelere yer verildi.
Kulübü için o kadar parlak bir dönem olmasa bile, onun harika tekniği her zaman Inter hayranlarının kalbinde kaldı. Emre Belözoğlu, 37 yaşında ama hala genç bir oğlanın ruhuyla ülkesinde oynamaya devam ediyor...
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:34
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Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev
Toplam 2
Yorum
mehmetcik guiliano,valbuena,aatıf,ekici,elmas,oğuz,samed,şener,hasan harıcindekiler yaramaz gönder.balotelli,,robben,fellani kesinlikle alınmalı
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Lig sonunda şampiyonluk gelmezse ne sen ne yönetim kalır bu bir kehanet değil , gerçek.
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Van Persi yi aratmıyor bunuda üste para verip göndeririz.
İtalyan medyasına konuştu! Hayali, idolu, Cengiz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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