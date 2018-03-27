Dev transfer için artık sayılı günler...
Atletico Madrid, Dünya Kupası'ndan önce geleceğini netleştireceğini açıklayan Antoine Griezmann'ı takımda tutmak için elinden geleni yapsa da, başarılı olamamış görünüyor. İspanyol basınına göre Griezmann, Atletico yönetiminin maaşına zam talebine kabul etmedi.
Yönetimin, takıma 3-4 yıldız oyuncu daha katacağı sözü de, birkaç ay içinde geleceğine karar verecek Griezmann'ı ikna etmişe benzemiyor. Fransız yıldızın sözleşme fesih bedelinin sadece 100 milyon EURO olması, hem kendisinin hem de muhtemel yeni adresi Barcelona'nın elini rahatlatmış durumda. Katalan kulübünün yine de, 100 milyon euroluk fesih bedelini ödemek yerine, Atletico yönetimi ile pazarlık masasına oturacağı ve iyi niyetini göstermek için daha iyi bir teklif yapacağı konuşuluyor.
Griezmann'ın transferi halinde, Çin'den çok cazip bir teklif alan Andres Iniesta'nın, yönetimin maaş konusunda elini rahatlatmak için, takımdan ayrılması bekleniyor. (beIN SPORT)
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:28
-
7 dev kulüp genç yıldızı izlemeye geliyor!
Toplam 1
Yorum
ERAY Bırakın da biraz TS'de oynasınlar. Transfer yasağı da varken en azından bir yıl daha oynasınlar, sonra TS'ye iyi bir para kazandırarak gider
-
Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 7
Yorum
huseyin aynı Aykut Kocam, GS maçından 3 maç önce de "3 maç sonra lideriz" de demişti ama puan farkı ortada :)
-
Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Beşiktaşlıyız Gençler Umudumuzu yitirmek bize yakışmaz. Son 8 maçın 5'i iç saha bunu unutmayın. Kayıpsız gideceğimize inanıyorum.com
Dev transfer için artık sayılı günler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.