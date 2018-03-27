Dev transfer için artık sayılı günler... – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Dev için artık sayılı günler...

    Dev transfer için artık sayılı günler...

    , 'ndan önce geleceğini netleştireceğini açıklayan Antoine Griezmann'ı takımda tutmak için elinden geleni yapsa da, başarılı olamamış görünüyor. İspanyol basınına göre Griezmann, Atletico yönetiminin maaşına zam talebine kabul etmedi.

    Yönetimin, takıma 3-4 yıldız oyuncu daha katacağı sözü de, birkaç ay içinde geleceğine karar verecek Griezmann'ı ikna etmişe benzemiyor. Fransız yıldızın sözleşme fesih bedelinin sadece 100 milyon EURO olması, hem kendisinin hem de muhtemel yeni adresi 'nın elini rahatlatmış durumda. Katalan kulübünün yine de, 100 milyon euroluk fesih bedelini ödemek yerine, Atletico yönetimi ile pazarlık masasına oturacağı ve iyi niyetini göstermek için daha iyi bir teklif yapacağı konuşuluyor.

    Griezmann'ın transferi halinde, 'den çok cazip bir teklif alan Andres Iniesta'nın, yönetimin maaş konusunda elini rahatlatmak için, takımdan ayrılması bekleniyor. (beIN SPORT)

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:28
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