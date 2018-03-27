Arjantin'de Messi şoku! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'de şoku!

    Arjantin'de Messi şoku!

    Lionel sakatlığı sebebiyle kadrosundan çıkarıldı

    Yapılan açıklamaya göre antremanda sakatlık geçiren Lionel 'nin, kadrodan çıkartıldığı ve bu akşam oynanacak maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:01
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