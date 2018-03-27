- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:01
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Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
Toplam 3
Yorum
fenerli Zico sen gel sen bırak futbolcuyu
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 10
Yorum
Kahin Aykut Bunu söylemek için kahin olmaya gerek yok. Birbiriyle oynayan 2 takımdan biri veya ikisi puan kaybedecek. Önemli olan Fener ne yapacak
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Larin forma istiyor
Toplam 4
Yorum
Bence Cenk Tosuna Physic Olarak En Yakin Oyuncular Larin ve Pektemek Ikiside 1.80 Dan Fazla Sag Ayak Bence Negredo ve Love Ilk 11 Oynamasin 2 Yari
Arjantin'de Messi şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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