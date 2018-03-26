Babalarının izinden gidiyorlar!

Kasper Schmeichel, Daley Blind gibi bazı oyuncular, babalarının kariyerlerinin baskılarıyla başa çıkmada başarılı olurken bazıları da baskıyı kaldıramadı.

Kimileri ise babalarının da kariyerinin önüne geçti.

Biz ise sizlere Dünyaca ünlü starların, onlarla aynı yolu takip edinen her biri yıldız adayı oğullarını listeledik...