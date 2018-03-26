Babalarının izinden gidiyorlar!
Kasper Schmeichel, Daley Blind gibi bazı oyuncular, babalarının kariyerlerinin baskılarıyla başa çıkmada başarılı olurken bazıları da baskıyı kaldıramadı.
Kimileri ise babalarının da kariyerinin önüne geçti.
Biz ise sizlere Dünyaca ünlü starların, onlarla aynı yolu takip edinen her biri yıldız adayı oğullarını listeledik...
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:40
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
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