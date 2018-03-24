Dostluk yemeğinde buluştular
Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maç öncesi, TFF ve İsveç Futbol Federasyonu yetkilileri ile UEFA delegesi yemekte bir araya geldi.
Ümit Milli Takım'ın İsveç ile oynadığı maç öncesi, TFF ve İsveç Futbol Federasyonu yetkilileri ile UEFA delegesi yemekte bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen organizasyonda iki ülke yöneticileri karşılıklı hediye takdimi yaparak başarı dilediler.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Dostluk yemeğinde buluştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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