Dostluk yemeğinde buluştular – Fotomaç – 24 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dostluk yemeğinde buluştular

    Dostluk yemeğinde buluştular

    'ın ile oynadığı maç öncesi, ve Futbol Federasyonu yetkilileri ile delegesi yemekte bir araya geldi.

    'ın ile oynadığı maç öncesi, ve Futbol Federasyonu yetkilileri ile delegesi yemekte bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen organizasyonda iki ülke yöneticileri karşılıklı hediye takdimi yaparak başarı dilediler.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dostluk yemeğinde buluştular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN