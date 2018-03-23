Lewa La Liga yolcusu
Ligde ezeli rakibi Barcelona'nın epey gerisinde kalan ve hedefine Şampiyonlar Ligi'ni alan Real Madrid, transfer için de kolları sıvadı.
Ligde ezeli rakibi Barcelona'nın epey gerisinde kalan ve hedefine Şampiyonlar Ligi'ni alan Real Madrid, transfer için de kolları sıvadı. Uzun süredir Tottenham'ın golcüsü Harry Kane ile adı anılan eflatun-beyazlıların bu transferden vazgeçtiği ve rotasını Almanya'ya kırdığı kaydedildi. İspanyol AS gazetesinin haberine göre Başkent ekibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski'nin transferi için çalışmalara başladı.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Real Madrid'in, Polonyalı santrfor için Alman devine 100 milyon euro teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda menajer değişikliğine giden Lewa'nın da, Real için Münih ekibinden ayrılmaya sıcak baktığına dikkat çekildi. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, bu sezon 37 maçta 32 gol ve 4 asistle oynadı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:48
-
PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
-
Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
-
PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Lewa La Liga yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.