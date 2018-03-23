Lewa La Liga yolcusu

Ligde ezeli rakibi Barcelona'nın epey gerisinde kalan ve hedefine Şampiyonlar Ligi'ni alan Real Madrid, transfer için de kolları sıvadı. Uzun süredir Tottenham'ın golcüsü Harry Kane ile adı anılan eflatun-beyazlıların bu transferden vazgeçtiği ve rotasını Almanya'ya kırdığı kaydedildi. İspanyol AS gazetesinin haberine göre Başkent ekibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski'nin transferi için çalışmalara başladı.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Real Madrid'in, Polonyalı santrfor için Alman devine 100 milyon euro teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda menajer değişikliğine giden Lewa'nın da, Real için Münih ekibinden ayrılmaya sıcak baktığına dikkat çekildi. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, bu sezon 37 maçta 32 gol ve 4 asistle oynadı.