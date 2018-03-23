İspanyol yıldızın acı kaybı – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    İspanyol yıldızın acı kaybı

    İspanyol yıldızın acı kaybı

    Bir dönem 'in kalesini koruyan Canizares, 5 yaşındaki oğlu Santi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu

    Eski İspanyol kaleci Santiago Canizares'in kanserle mücadele eden beş yaşındaki oğlu Santi, hayatını kaybetti.

    Canizares, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlum Santi yaşamını yitirdi. Sizden aldığım tüm destek ve sevgiye teşekkür etmek için bu haberi veren kişi ben olmalıydım. Sevgiyle kuşatılmış ve bizimle olduğu beş yılda misyonunu anlamış bir şekilde hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

    Canizares'in eşi Mayte Garcia da Santi'nin kumsalda oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Aşkım, hayatım, meleğim... Bana öğrettiğin her şey ve bana bıraktığın huzur için teşekkür ederim. Senin için nefes alacak ve yaşayacağım. Her zaman benimlesin. Seni seviyorum." diye yazdı.

    Vefat haberinin ardından İspanyol ekipleri , ve 'nın da aralarında yer aldığı kulüpler, Canizares'e başsağlığı diledi.

    'de forma giyen da mesajında, "Bir baba için en büyük acı. Tüm sevgim sana ve ailene. Futbol seninle. Güçlü dur." ifadelerine yer verdi.

    48 yaşındaki ‏Canizares, geçen sene temmuz ayında dört çocuğundan biri olan Santi'nin hasta olduğunu duyurmuştu.

    Real Madrid, ve Celta Vigo'da oynayan Canizares, 2008'de futbolu bıraktıktan sonra televizyon yorumcusu olmuştu.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:23
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