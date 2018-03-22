PSG’den Mısırlı Salah'a 230 miyon Euro – Fotomaç – 22 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’den Mısırlı Salah'a 230 miyon Euro

    <a href="/index/psg?id=4519aec8-1de8-4fc9-b715-7239bded72be" class="" rel="tag">PSG</a>’den Mısırlı Salah'a 230 miyon Euro

    ’ın ardından şimdi de Liverpoollu yıldız

    'dan 'ı 222 milyon euroya transfer ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Başkanı Nasser , şimdi de gözünü 'un sezon başında 42 milyon Euro ödeyerek Roma'dan aldığı Mohamed Salah'a çevirdi. 'nin oynadığı 30 maçında 28 gol atıp 10 da asist yapan Mısırlı yıldız için 230 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. ve 'nın da Salah'ın peşinde olduğu belirtildi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’den Mısırlı Salah'a 230 miyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN