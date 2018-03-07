İtalya’da Cengiz ve Hakan, İngiltere’de Cenk, İspanya’da Enes fırtınası esiyor. Almanya’da da teknik direktör Tayfur Korkut namağlup yoluna devam ediyor
ALMANYA'DA GÜNDEM KORKUT
22 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, 5. maçında golle tanıştı. İngiltere'de ilk golünü atan Cenk, otoritelerden de olumlu not aldı. Enes Ünal ise Villarreal'de 11'in değişmezleri arasında yer bulmaya başladı. Almanya'da Stuttgart'ın başına geçen teknik direktör Tayfur Korkut da kendisini eleştirenlere sonuçlarla yanıt verdi. Korkut ile çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Alman ekibi, alt sıralardan kurtuldu.
Stutgart'ın başında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Tayfur Korkut, Bundesliga'ya damga vurdu.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
Avrupa'ya Türk damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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