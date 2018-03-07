Avrupa'ya Türk damgası – Fotomaç – 07 Mart 2018
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HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'ya damgası

    <a href="/index/avrupa?id=e5196dd8-98e8-4283-941d-9916d698189f" class="" rel="tag">Avrupa</a>'ya <a href="/index/turk?id=f58c6c4d-4579-4c40-8700-54458273c8f1" class="" rel="tag">Türk</a> damgası

    ’da Cengiz ve Hakan, ’de Cenk, ’da Enes fırtınası esiyor. ’da da namağlup yoluna devam ediyor

    'nın farklı liglerinde forma giyen futbolcular, performansıylarıyla öne çıkmayı başardı. Son dönemde adını duyuran milli oyuncular, takımlarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı. Roma'da , son 6 resmi maçta 6 gol, bir asistlik performans sergilerken, da Milan'ın son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarda kilit rol oynadı. Bu iki futbolcu, 'nın en çok konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

    ALMANYA'DA GÜNDEM KORKUT
    22 milyon euro bedelle Everton'a transfer olan , 5. maçında golle tanıştı. 'de ilk golünü atan Cenk, otoritelerden de olumlu not aldı. ise Villarreal'de 11'in değişmezleri arasında yer bulmaya başladı. 'da Stuttgart'ın başına geçen da kendisini eleştirenlere sonuçlarla yanıt verdi. Korkut ile çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Alman ekibi, alt sıralardan kurtuldu.

    Stutgart'ın başında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden , Bundesliga'ya damga vurdu.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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