Bülent Uygun bombayı patlattı! Arda, Yasin ve Ozan...

Bülent Uygun'un açıklamalarından satış başları şu şekilde:

''Katar halkı ve devleti Türkiye'ye sevgiyle bakıyor. Burada yaşadığım için çok mutluyum.



AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞI BIRAKACAKTIR

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için yaptığı hizmetler tartışılamaz, süreç tamamlanınca başkanlığı bırakacaktır



Türkiye'den futbolcu ve antrenör arkadaşlarımın da burada olmasını, Katar futboluna katkı yapmalarını istiyorum. İnşallah elimizden geldiği kadar bu konuda başarılı oluruz.



BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISIZLIĞINA SEBEP OLDULAR

Beşiktaş Cuma günü ligde, Salı Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Planlamayı yapan arkadaşlar kimse, maalesef yanlış planlama yaparak Beşiktaş takımının şu ana kadar ligdeki birçok başarısızlığına sebep oldu



TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ İSİMLERİ TRANFER ETMEK İSTEDİK

?Medipol Başakşehir, Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'nın emekleriyle çok iyi bir takım haline geldi. Türkiye'de Arda Turan, Ozan Tufan, Yasin Öztekin gibi isimler transfer gündemimizde yer aldı.

Dünya Kupası tarihte ilk kez kış mevsiminde 2022 yılında Katar'da yapılacak.

Osmanlıspor'da istediğim transferler yapılmadı, bu yüzden anlaşamadık.



TÜRK ORDUSU ADALET DAĞITIYOR

Türk ordusu dünyanın en büyük ordusu, dünyada adalet dağıtıyoruz. Afrin'deki Mehmetçiklerimizi Allah korusun''