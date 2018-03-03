Bülent Uygun bombayı patlattı! Arda, Yasin ve Ozan... – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    bombayı patlattı! Arda, Yasin ve Ozan...

    Bülent Uygun bombayı patlattı! Arda, Yasin ve Ozan...

    ekibi Al Gharafa'nın teknik direktörü , TRT Spor'da çarpıcı ifadelerde bulundu. Uygun, 'dan neden ayrıldığından, 'a, transer gündemlerinden Başakşehir'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

    'un açıklamalarından satış başları şu şekilde:

    '' halkı ve devleti Türkiye'ye sevgiyle bakıyor. Burada yaşadığım için çok mutluyum.

    AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞI BIRAKACAKTIR
    'ın Fenerbahçe için yaptığı hizmetler tartışılamaz, süreç tamamlanınca başkanlığı bırakacaktır

    Türkiye'den futbolcu ve antrenör arkadaşlarımın da burada olmasını, Katar futboluna katkı yapmalarını istiyorum. İnşallah elimizden geldiği kadar bu konuda başarılı oluruz.

    BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISIZLIĞINA SEBEP OLDULAR
    Cuma günü ligde, Salı Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Planlamayı yapan arkadaşlar kimse, maalesef yanlış planlama yaparak Beşiktaş takımının şu ana kadar ligdeki birçok başarısızlığına sebep oldu

    TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ İSİMLERİ TRANFER ETMEK İSTEDİK
    ?Medipol Başakşehir, Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'nın emekleriyle çok iyi bir takım haline geldi. Türkiye'de Arda Turan, Ozan Tufan, Yasin Öztekin gibi isimler transfer gündemimizde yer aldı.

    Dünya Kupası tarihte ilk kez kış mevsiminde 2022 yılında Katar'da yapılacak.

    'da istediğim transferler yapılmadı, bu yüzden anlaşamadık.

    TÜRK ORDUSU ADALET DAĞITIYOR
    Türk ordusu dünyanın en büyük ordusu, dünyada adalet dağıtıyoruz. Afrin'deki Mehmetçiklerimizi Allah korusun''

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:28
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