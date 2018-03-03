Bülent Uygun bombayı patlattı! Arda, Yasin ve Ozan...
Katar ekibi Al Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun, TRT Spor'da çarpıcı ifadelerde bulundu. Uygun, Osmanlıspor'dan neden ayrıldığından, Aziz Yıldırım'a, transer gündemlerinden Başakşehir'e kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Bülent Uygun'un açıklamalarından satış başları şu şekilde:
''Katar halkı ve devleti Türkiye'ye sevgiyle bakıyor. Burada yaşadığım için çok mutluyum.
AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞI BIRAKACAKTIR
Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için yaptığı hizmetler tartışılamaz, süreç tamamlanınca başkanlığı bırakacaktır
Türkiye'den futbolcu ve antrenör arkadaşlarımın da burada olmasını, Katar futboluna katkı yapmalarını istiyorum. İnşallah elimizden geldiği kadar bu konuda başarılı oluruz.
BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISIZLIĞINA SEBEP OLDULAR
Beşiktaş Cuma günü ligde, Salı Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Planlamayı yapan arkadaşlar kimse, maalesef yanlış planlama yaparak Beşiktaş takımının şu ana kadar ligdeki birçok başarısızlığına sebep oldu
TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ İSİMLERİ TRANFER ETMEK İSTEDİK
?Medipol Başakşehir, Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'nın emekleriyle çok iyi bir takım haline geldi. Türkiye'de Arda Turan, Ozan Tufan, Yasin Öztekin gibi isimler transfer gündemimizde yer aldı.
Dünya Kupası tarihte ilk kez kış mevsiminde 2022 yılında Katar'da yapılacak.
Osmanlıspor'da istediğim transferler yapılmadı, bu yüzden anlaşamadık.
TÜRK ORDUSU ADALET DAĞITIYOR
Türk ordusu dünyanın en büyük ordusu, dünyada adalet dağıtıyoruz. Afrin'deki Mehmetçiklerimizi Allah korusun''
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:28
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Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
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Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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