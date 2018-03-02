En iyisi A Spor – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    En iyisi A Spor

    En iyisi A Spor

    Sporseverlerin değişmez adresi, şubat ayının da en çok izlenen spor kanalı oldu

    GELENEK bozulmadı, A Spor şubat ayında da zirvedeki yerini korudu. Yayına başladığı günden bu yana birinciliği kimseye kaptırmayan A Spor, 27 aydır en çok izlenen spor kanalı olmayı başardı. Kantar Media şubat ayı ölçümlerine göre liderliğini sürdüren A Spor, son dakika haberleri, röportajları ve usta isimlerin yorumlarıyla ilk günden itibaren farkını ortaya koydu. maçlarını tüm yönleri ile ekrana taşıyan A Spor, futbolla birlikte tüm olimpik branşlarda yaptığı yayınlarla sporseverlerin ilk tercihi olmayı başarıyor.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
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