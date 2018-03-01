Talisca mı Giuliano mu? – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    mu?

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> mı <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a> mu?

    Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmanın hemen sonrasında iki ezeli rakip bu defa Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında kozlarını paylaşacak.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:51
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