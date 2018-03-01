Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmanın hemen sonrasında iki ezeli rakip bu defa Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında kozlarını paylaşacak.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:51
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ kardeş canere ceza verilirken raporda suç yoktu görüntüleri bahane ettiler yetmedi kitapda olmayan cezayı verdiler kitaba eklediler sence ?
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır?
Toplam 30
Yorum
kadirkopuz fb 2 bjk 1
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ sen şaka mısın ? cener türkiyede hangi takımda 6 maç ceza aldı üstelik hakem raporunda bile yoktu ? bunu söylerken keşke azıcık utansaydın..
Talisca mı Giuliano mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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