Bolt artık futbolcu – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Bolt artık futbolcu

    Bolt artık futbolcu
    Dünyanın en hızlı adamı artık yeşil sahalarda boy gösterecek. Atletizm kariyerine nokta koyan 100 metre dünya rekorunun sahibi , futbola başlıyor. 31 yaşındaki sporcunun, bir kulüple anlaştığı ve bugün konuyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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