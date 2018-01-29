CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    hayatı bitiyordu! Almanlar tepkili

    Futbol hayatı bitiyordu! Almanlar tepkili

    FA Cup'ta Manchester City'nin deplasmanda Cardiff City'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Leroy Sane'ye yapılan sert faul, maçın önüne geçti.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbol hayatı bitiyordu! Almanlar tepkili haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN