Futbol hayatı bitiyordu! Almanlar tepkili
FA Cup'ta Manchester City'nin deplasmanda Cardiff City'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Leroy Sane'ye yapılan sert faul, maçın önüne geçti.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:01
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Çok büyük bir kayıp
Toplam 3
Yorum
Doğrusöz Aykut Kocaman'ın bu takımda hocalık yapacak kapasitesi yok. Sezon başında bunu yazmıştım. Valbuena'yı da kendini de bitiriyor. Çok yazık
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Ndiaye Stoke City'de
Toplam 4
Yorum
GS Hayırlısı olsun, sezon sonunu daha yüksek bir bonservis bedeline satılır, yerine transfer şart.
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Kimseye yaramadı
Toplam 1
Yorum
FB Valbuena ve Eljif yada Oguz Kaan ikilisiyle başlaymayacak kadar korkak bir teknik adam. Bitik Trabzona resmen maçı hediye etti yazık Aykut
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