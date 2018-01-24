Barcelona'da bir ayrılık daha! Mascherano...
Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei Fortune, Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano'yu kadrosuna kattı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, Mascherano'nun bonservis bedeli konusunda Hebei Fortune ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli oyuncunun futbol hayatına Çin'de devam edeceği belirtildi.
İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona formasını 7,5 sezon boyunca giyen 33 yaşındaki Mascherano için Hebei Fortune 5,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Mascherano, Barcelona formasıyla 334 maçta forma giyerken, 18 kupa kazanmıştı.
Hebei Fortune'ın kadrosunda, Fildişi Sahilli Gervinho ile Arjantinli Ezequiel Lavezzi de yer alıyor.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:38
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
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