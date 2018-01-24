CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da bir ayrılık daha! ...

    Barcelona'da bir ayrılık daha! Mascherano...

    Süper Ligi ekiplerinden , 'nın Arjantinli futbolcusu Javier 'yu kadrosuna kattı.

    'dan yapılan açıklamada, 'nun bonservis bedeli konusunda ile anlaşmaya varıldığı ve Arjantinli oyuncunun futbol hayatına 'de devam edeceği belirtildi.

    basınında yer alan haberlerde, Barcelona formasını 7,5 sezon boyunca giyen 33 yaşındaki Mascherano için Hebei Fortune 5,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

    Mascherano, Barcelona formasıyla 334 maçta forma giyerken, 18 kupa kazanmıştı.

    Hebei Fortune'ın kadrosunda, Fildişi Sahilli Gervinho ile Arjantinli Ezequiel Lavezzi de yer alıyor.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelona'da bir ayrılık daha! Mascherano... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN