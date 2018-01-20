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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’dan dev proje

    UEFA’dan dev proje

    Astronomik transfer harcamaları üzerine harekete geçen , ‘lüks vergisi’ uygulamasını gündeme aldı

    SON dönemde kulüplerin transfer için gözden çıkardığı yüksek bedeller üzerine, UEFA dikkat çeken bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. UEFA Başkanı Ceferin, astronomik boyutlara ulaşan harcamalarının kulüpler arasındaki rekabeti zedeleyebileceğini belirterek, önümüzdeki sezondan itibaren bir tür "lüks vergisi" uygulamasını yürürlüğe koyabileceklerinin sinyalini verdi. Eşitlik ortamı sağlanmalı İSVİÇRE basınına konuşan Ceferin, "Kulüpler arasındaki eşit rekabet ortamını korumamız gerek. Kulüplere lüks tüketim vergisi getirmeye hazırlanıyoruz. Vergi devlete değil, 'ya ödenecek. Bununla alakalı bazı tedbirleri gelecek sezondan itibaren almaya başlayabiliriz" açıklamasını yaptı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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