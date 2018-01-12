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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Yaş 50 ama iş bitmedi!

    Yaş 50 ama iş bitmedi!
    Japonya İkinci Futbol Ligi ekibi Yokohama'da forma giyen 50 yaşındaki Japon forvet Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesi yenilendi. 2005'ten bu yana aynı takımda top koşturan Miura daha önce Santos, Palmeiras, Coritiba, Genoa, Dinamo Zagreb gibi takımlarda da forma giymişti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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