La Liga'nın 18. haftasında Barcelona, Levante'yi ağırladığı karşılaşmayı Lionel Messi, Luis Suarez ve Paulinho'nun golleriyle 3-0 kazandı. Katalan ekibinin en yakın takipçisi Atletico Madrid, evinde Getafe'yi Angel Correa ve Diego Costa'nın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

Sezonun flaş takımı Valencia, Girona'yı 2-1'lik skorla geçti. Portu'nun golüyle mağlup duruma düşen Valencia'ya galibiyeti getiren golleri, Jonas Ramalho kendi kalesine ve Dani Parejo penaltıdan attı. Son şampiyon Real Madrid, Celta Vigo deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybetmeye devam etti. Real Madrid'in gollerini Gareth Bale, Celta Vigo'nun gollerini Daniel Wass ve Maxi Gomez kaydetti. Celta Vigo'da milli futbolcu Emre Mor, 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Milli futbolcular Enes Ünal ve Emre Çolak'ın karşı karşıya geldiği maçta Villarreal ile Deportivo La Coruna, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Villarreal'de 90 dakika sahada kalan Enes Ünal, takımının golünü kaydetti. Deportivo'da Emre Çolak, 60. dakikada oyuna girdi.

Ligde 48 puana ulaşan Barcelona, namağlup liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid 39, Valencia 37 ve bir maç eksiği bulunan Real Madrid 32 puanla Katalan ekibini izledi.





SERİE A'DA NAPOLİ VE JUVENTUS'UN YARIŞI SÜRÜYOR

Serie A'nın 20. haftasında lider Napoli, evinde Hellas Verona'yı Kalidou Koulibaly ve Jose Callejon'un attığı gollerle 2-0'lık skorla geçti. Ligin son şampiyonu Juventus, Cagliari deplasmanında Federico Bernardeschi'nin golüyle 1-0 galip geldi.

Fiorentina deplasmanında 1-1'lik beraberlikle yetinen Inter'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karşılaşmanın gollerini Inter'de Mauro Icardi, Fiorentina'da Giovanni Simeone buldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 76. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada Roma, sahasında Atalanta'ya 2-1 kaybetti. Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri Andreas Cornelius ve Marten de Roon attı. Roma'da Edin Dzeko'nun tek golü puan için yeterli olmadı.

Haftanın en gollü maçında Lazio, SPAL'a konuk olduğu maçı 5-2 kazandı. Lazio, Mirco Antenucci'nin (2) gollerine Ciro Immobile (4) ve Luis Alberto ile karşılık verdi.

Milan'ın evinde Crotone'yi 1-0 yendiği karşılaşmada ise bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika görev aldı.

Napoli, 51 puana ulaşarak Serie A'da liderlik koltuğunu bırakmadı. Napoli'nin ardından Juventus 50, Inter 42, Lazio 40, Roma 39 puanla sıralandı.