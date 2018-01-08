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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    ve 'da lider değişmedi

    <a href="/index/ispanya?id=edcf5b2f-7bb4-4d5f-a757-09c2733c14ca" class="" rel="tag">İspanya</a> ve <a href="/index/italya?id=5b4c5525-268a-4910-9818-4eb0ad29490a" class="" rel="tag">İtalya</a>'da lider değişmedi

    'da ve 'da , liglerinde hafta sonu oynanan maçların ardından zirvedeki yerlerini korudu. Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan () ve 'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

    'nın 18. haftasında , Levante'yi ağırladığı karşılaşmayı , ve Paulinho'nun golleriyle 3-0 kazandı. Katalan ekibinin en yakın takipçisi , evinde Getafe'yi ve 'nın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti.

    Sezonun flaş takımı , Girona'yı 2-1'lik skorla geçti. Portu'nun golüyle mağlup duruma düşen 'ya galibiyeti getiren golleri, Jonas Ramalho kendi kalesine ve Dani Parejo penaltıdan attı. Son şampiyon , deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybetmeye devam etti. 'in gollerini , 'nun gollerini Daniel Wass ve Maxi Gomez kaydetti. 'da milli futbolcu Emre Mor, 73. dakikada oyuna dahil oldu.

    Milli futbolcular ve Emre Çolak'ın karşı karşıya geldiği maçta Villarreal ile , sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Villarreal'de 90 dakika sahada kalan , takımının golünü kaydetti. Deportivo'da Emre Çolak, 60. dakikada oyuna girdi.

    Ligde 48 puana ulaşan , namağlup liderliğini sürdürdü. 39, 37 ve bir maç eksiği bulunan 32 puanla Katalan ekibini izledi.

    SERİE A'DA NAPOLİ VE JUVENTUS'UN YARIŞI SÜRÜYOR
    Serie A'nın 20. haftasında lider , evinde Hellas Verona'yı Kalidou Koulibaly ve Jose Callejon'un attığı gollerle 2-0'lık skorla geçti. Ligin son şampiyonu , Cagliari deplasmanında Federico Bernardeschi'nin golüyle 1-0 galip geldi.

    deplasmanında 1-1'lik beraberlikle yetinen Inter'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karşılaşmanın gollerini Inter'de Mauro Icardi, 'da Giovanni Simeone buldu. Milli futbolcu 'in 76. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmada Roma, sahasında Atalanta'ya 2-1 kaybetti. Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri Andreas Cornelius ve Marten de Roon attı. Roma'da Edin Dzeko'nun tek golü puan için yeterli olmadı.

    Haftanın en gollü maçında Lazio, SPAL'a konuk olduğu maçı 5-2 kazandı. Lazio, Mirco Antenucci'nin (2) gollerine Ciro Immobile (4) ve Luis Alberto ile karşılık verdi.

    Milan'ın evinde Crotone'yi 1-0 yendiği karşılaşmada ise bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika görev aldı.

    , 51 puana ulaşarak Serie A'da liderlik koltuğunu bırakmadı. 'nin ardından 50, Inter 42, Lazio 40, Roma 39 puanla sıralandı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:15
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