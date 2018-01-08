Enes Ünal La Liga tarihine geçti
İspanya Ligi 18'inci hafta mücadelesinde, Villarreal ile Deportivo La Coruna 1-1 berabere kaldı.
El Madrigal'de oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 30'uncu dakikada milli oyuncu Enes Ünal kaydederken, deplasman ekibinin golü 84'üncü dakikada Florin Andone'den geldi.
Villarreal'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, attığı golün yanı sıra 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli oyuncu Emre Çolak, Deportivo La Coruna formasıyla 30 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu, 60'ıncı dakikada Carles Gil'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Villarreal 28 puana yükselerek 6'ncı sırada kalırken, Deportivo 16 puan oldu ve 17'nci sıraya yükseldi.
Enes Ünal La Liga tarihine geçti
Milli oyuncumuz Enes Ünal, La Liga'nın 89 yıllık tarihinde aynı sezon içinde "kulübünde, kiralık gittiği kulüpte (Levante) ve döndüğü kulübünden" gol atan ilk futbolcu oldu.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:55
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İnter kapıda!
Toplam 8
Yorum
bozmayın Maicon Muslera Mariano Fernando dışında herkesi satın. Bu seviyedeki oyuncuları getiremiyoruz.
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L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Toplam 1
Yorum
TCelcius Leicester da 10 sene dursun bu oyun planıyla patlama yapamaz.tam bizim oyun anlayışımıza uygun oyuncu bende sanmıyorum göndereceklerini
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6 aylığına Paolo De Ceglie
Toplam 2
Yorum
borego takım resmen kiralık oyuncular kampına döndü. fener günü kurtarma peşinde. ileriye dönük hiç bir plan ve proğramı yok. bir umutta yok.
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