 Rosicky veda etti – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Rosicky veda etti

    Rosicky veda etti

    Çek futbolcu Tomas Rosicky, yeşil sahalardan emekliye ayrıldığını açıkladı.

    Son olarak Sparta Prag forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, düzenlediği basın toplantısında, kontratının sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen performansını yeterli bulmadığı gerekçesiyle emeklilik kararı aldığını söyledi.

    Kendisini yetiştiren kulüp Sparta Prag ve taraftarına da teşekkür eden Rosicky, "Dikkatli bir incelemenin ardından, vücudumun profesyonel futbolun gerekliliklerini kaldıramayacak düzeye geldiğini fark ettim. Taraftarlarıma, bana veda etme fırsatı verdiği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Kariyerinde Sparta Prag'ın yanı sıra Borussia Dortmund ve Arsenal formalarını uzun yıllar boyunca giyen Tomas Rosicky, Çekya forması ile 105 karşılaşmada 23 gole imza attı.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:52
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