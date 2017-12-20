Portekiz'den transfer iddiası! Ocak'ta geliyor
Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Benfica teknik direktörü Rui Vitoria tarafından bu sezon ilk 11'de yer bulamayan Portekizli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini ve Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna talip olduğu iddia edildi. Ojogo, Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Talisca'nın Çin'e transfer olması durumunda Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı alacağını belirtti.
Geçen sezon 16 milyon Euro karşılığında Braga'dan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva bu sene ligde sadece 5 maçta forma giydi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:02
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G.Saray taraftarı açık ara Terim'i istiyor
Toplam 13
Yorum
ünal aysal fatih terim gelsin diyorlar bu terim değilmiydi ara için galatsarayı satıp gidip kader arkadaşı federasyon başkanıyla imza atan büyük başkan
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
ufuk Yildirim Demirören gitmeli!!!!!!!! Türk futboluna cok zarari var!!! Fatih Terim Galatasaraya gerlsin isterim!!!!!
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 31
Yorum
FATİH TERİM BEN BEN GALATASARAYA GELMEYCEM 4 5 MAC YENİLİNCE KÜFÜR EDELER TARAFTARIN SÜTÜ BOZUK NOKTA DEFTER KAPANDI
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