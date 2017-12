Barça ile el sıkıştı

Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport, Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’in Katalan deviyle anlaşmaya vardığını iddia etti

Son dönemlerde geleceğiyle ilgili spekülasyonlar artan Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için flaş bir iddia da İspanyol basınından geldi. Barcelona kulübüne yakın gazetelerden Sport, Katalan ekibinin Futbol Menajeri Pep Segura'nın geçen hafta Mesut'un menajeri Erkut Söğüt ile görüşüp el sıkıştığını öne sürdü. Barcelona şehrinde gerçekleşen görüşmede Söğüt'ün, "Arsenal devre arasında Mesut'u göndermek için yüksek bir bonservis bedeli isteyecektir" mesajını Segura'ya ilettiği belirtildi.



DEVLER LİGİ'NDE OYNAYABİLİR

Haberde ayrıca Mesut Özil'in transferinin, Liverpool'dan Coutinho'nun alınması kadar öncelikli olduğu ifade edildi. Bu sezon Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermemesinden dolayı Katalan devi Mesut'u kadrosuna katarsa bu kulvarda da oynatabilecek.