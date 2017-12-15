Barça ile el sıkıştı
Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport, Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’in Katalan deviyle anlaşmaya vardığını iddia etti
DEVLER LİGİ'NDE OYNAYABİLİR
Haberde ayrıca Mesut Özil'in transferinin, Liverpool'dan Coutinho'nun alınması kadar öncelikli olduğu ifade edildi. Bu sezon Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermemesinden dolayı Katalan devi Mesut'u kadrosuna katarsa bu kulvarda da oynatabilecek.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
CELAL BIR TAKIMIN 2.5 YILDIZI OLSUN AVRUPA DA KUPASI OLMASIN LIGDE 5 PUAN GERIDE OLSUN VE KONUSSUN ILGINC
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 14
Yorum
aslan Palabıyık daha çok canımızı yakabilir yinede ben ligteki en dürüst hakem olduğunu düşünüyorum. Kartçı hocanın sürekli bize verilmesi manidar
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 7
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
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